Geen huwelijk, wel al openlijke vrijage: “Eeklo en Sint-Laureins zullen veel intensiever samenwerken” Joeri Seymortier

18 mei 2020

16u09 0 Eeklo De stad Eeklo en de gemeente Sint-Laureins zullen in de toekomst veel intensiever samenwerken. Een fusie is (nog) niet aan de orde, maar de twee burgemeesters durven nu wel openlijk toegeven dat een fusie op langere termijn niet uitgesloten is. “Tijdens deze coronacrisis hebben we gezien dat de daadkracht van een stad als Eeklo een meerwaarde is voor een dorp als Sint-Laureins. We moeten meer samenwerken”, zegt burgemeester Franki Van de Moere van Sint-Laureins.

Burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) van Sint-Laureins schrijft een opvallende open brief in het stedelijk infoblad van Eeklo, dat morgen overal in de bus valt. Een brief die stof zal doen opwaaien. “Ik zeg open en duidelijk dat we als gemeente Sint-Laureins in deze coronatijden blij moeten zijn dat we een grote broer hebben als Eeklo”, zegt burgemeester Van de Moere. “De voorbije maanden is duidelijk geworden dat een stad als Eeklo veel meer slag- en daadkracht heeft, dan onze gemeente. Met het grootste respect voor onze eigen diensten, maar wij in Sint-Laureins kunnen gewoonweg niet doen wat een stad als Eeklo kan. In Eeklo werd meteen actie ondernomen om een triagecentrum mee uit te bouwen, en werd meteen een samenaankoop voor mondmaskers opgezet. Vroeger keken we vaak naar Eeklo als het lelijke eendje. Maar nu is duidelijk geworden dat Eeklo echt goed haar centrumrol speelt, en dat de gemeenten errond daar alleen maar mee vruchten kunnen van plukken.”

Neen, een fusie is nog niet aan de orde. Maar ik wil wel uit persoonlijke naam zeggen, dat ik dit voor de toekomst zeker ook niet langer uitsluit Franki Van de Moere, burgemeester Sint-Laureins

Het standpunt van de burgemeester van Sint-Laureins zet de deur nu definitief open voor een fusie. “Ik zal er altijd over waken dat Sint-Laureins haar eigenheid kan bewaren, en niet zomaar een wijk van Eeklo zal worden”, zegt burgemeester Van de Moere. “Maar het is duidelijk dat samenwerken voor iedereen een meerwaarde is, en dat dit ook de toekomst wordt. Neen, een fusie is nog niet aan de orde. Maar ik wil wel uit persoonlijke naam zeggen, dat ik dit voor de toekomst zeker ook niet langer uitsluit. Wat mij betreft zelfs niet alleen tussen Eeklo en Sint-Laureins. Als we ook Kaprijke en Assenede kunnen meenemen in dat verhaal, kunnen we nog een veel sterker verhaal schrijven.”

Eeklo is geen centrumstad, maar we hebben in deze coronacrisis duidelijk bewezen dat we onze centrumfunctie goed vervullen. Eeklo had lang het imago tegen, maar ik heb toch het gevoel dat dit zwaar aan het keren is Luc Vandevelde, burgemeester Eeklo

De vrijage van Sint-Laureins klinkt bij burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo als muziek in de oren. Hij is zelf van Sint-Laureins afkomstig. “Eeklo is geen centrumstad, maar we hebben in deze coronacrisis duidelijk bewezen dat we onze centrumfunctie goed vervullen”, zegt de burgemeester van Eeklo. “Eeklo had lang het imago tegen, maar ik heb toch het gevoel dat dit zwaar aan het keren is. Een burgemeester van een buurgemeente die openlijk zegt dat een fusie niet meer uitgesloten is. Dat was twee jaar geleden gewoon ondenkbaar. Meer samenwerken met de gemeenten rond Eeklo is volgens mij ook de toekomst. Ook op basis van milieu, de technische dienst en de mobiliteit zijn mooie samenwerkingen mogelijk. Een fusie op termijn? Laat ons zeggen dat we nu goed gaan samenwerken, en dat we volop aan het snuffelen zijn”, zegt Luc Vandevelde nog.