Geen BIS-beurs door corona? Adrem-keukens organiseert dan maar eigen beurs in Eeklo Joeri Seymortier

09 oktober 2020

16u45 2 Eeklo Michiel Steenbeke van Adrem-keukens organiseert in Eeklo zijn eigen beurs, omdat de populaire BIS-beurs door corona niet kan doorgaan.

Adrem-keukens heeft zijn hoofdvestiging in Eeklo, en ook toonzalen in Deinze, Zelzate, Wetteren en Hever. Vanaf nu tot en met 18 oktober bouwt Michiel Steenbeke zijn eigen bouwbeurs uit. “De BIS-beurs is elk jaar zeer belangrijk voor ons, maar dit jaar kan die niet doorgaan”, zegt de keukenman. “Bij de pakken blijven zitten, helpt niemand vooruit. Ik heb dan maar een zaak gehuurd naast onze toonzaal in Eeklo, en zorg voor mijn eigen coronaveilige beurs. Zo kan ons team vanaf nu tot en met 18 oktober iedereen verwelkomen die keukens wil bewonderen, en wil genieten van ongeziene BIS-voorwaarden. Natuurlijk volledig coronaproof. De verkopers dragen een masker, er is voldoende handgel aanwezig, gesprekken gaan door achter plexischermen, en alle materialen worden permanent ontsmet. Je kan enkel langs komen na afspraak.”

De beurs loopt nog tot 18 oktober, elke dag van 9.30 tot 18 uur, in de Leopoldlaan 85 in Eeklo. Maak een afspraak via info@adremkeukens.be of 09/377.47.77.