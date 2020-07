Geduld CD&V Eeklo geraakt op: “Twee jaar gepraat, nu is het tijd voor actie” Joeri Seymortier

04 juli 2020

16u24 0 Eeklo CD&V Eeklo maakt na anderhalf jaar bestuur de balans op van de nieuwe beleidsploeg, en lanceert een smeekbede om na de woorden ook over te gaan tot daden.

CD&V werd na de vorige verkiezingen in Eeklo naar de oppositie gestuurd, en moest plaats maken voor de nieuwe beleidsploeg van SMS, Open Vld en Groen. Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2019 vond CD&V de tijd rijp om het rapport van het nieuwe bestuur te maken. “We horen al anderhalf jaar praatjes, maar waar blijven de daden?”, vraagt fractieleider Filip Smet van CD&V zich af. “Wat is er tot nu toe gebeurd in Eeklo? De verlaging van de middenberm en heraanleg van de asfaltlaag van de doortocht, Eeklo Beach en niet te vergeten de blijkbaar supernoodzakelijke beslissing om een nieuw logo te maken. Heel wat dossiers lagen kant en klaar op tafel, maar worden alleen maar uitgesteld. Of het nu gaat over de voetbalclubs in Eeklo, de minigolf, skatepark, Kunstacademie, CC De Herbakker, Cultuurcafé de Bakkerei, de Balloonmeeting of de kerken. Alles wordt uitgesteld. In mijn hoofd komt spontaan het lied ‘Paroles, paroles’ van Dalida en Alain Delon op. Het zijn niet de woorden maar de daden die tellen. En daar scoort het stadsbestuur slechte punten. De speeltijd is na twee jaar nu wel voorbij. Het wordt tijd voor concrete daden van het stadsbestuur.”