Gedaan met livestream gemeenteraad Eeklo Joeri Seymortier

13 september 2019

16u18 9 Eeklo De gemeenteraad van Eeklo zal voortaan niet meer thuis vanuit de luie zetel kunnen gevolgd worden. De livestream wordt stopgezet.

Een paar dagen voor de gemeenteraad van 16 september wordt de stekker uit het proefproject tussen AVS en de stad Eeklo getrokken. “Totaal onverwacht krijgen we het nieuws van AVS dat het proefproject van livestreaming van de gemeenteraad wordt stopgezet”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Wij als stad waren nochtans zeer enthousiast. Het recente vertrek van Bertram De Coninck uit alle bestuursfuncties van AVS heeft ongetwijfeld de beslissing van de stopzetting in de hand gewerkt. Ondertussen zijn we als stad op zoek naar een oplossing om dit unieke project voort te zetten. Dit zal met zorg gebeuren: de kwaliteit van de live streaming door AVS was hoog en zal moeilijk te evenaren zijn. Wij willen op vlak van openbaarheid van bestuur blijvend een voortrekkersrol spelen.”

Maandagavond zal er op de website van de stad Eeklo dus niets te horen en te zien zijn. Wellicht zal de klank van de debatten achteraf wel op de website kunnen worden geraadpleegd.

Meer over AVS

politiek

Eeklo