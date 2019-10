Geboortebos ligt er troosteloos bij: alle jonge boompjes dood, stad wil alles heraanplanten Nieuw stuk bos aan Pokmoere oogt dor en uitgedroogd Joeri Seymortier

10 oktober 2019

11u57 0 Eeklo Het nieuwe geboortebos in Eeklo lijkt van geen meter op een bos. Alle jonge boompjes die anderhalf jaar geleden aangeplant werden zijn dood. Dat zorgt voor een troosteloos zicht, in plaats van voor het frisse groen dat ooit de bedoeling was. De stad overweegt een heraanplant, zodat het geboortebos een tweede kans krijgt.

In februari vorig jaar werd het geboortebos aan de Pokmoere in Eeklo nog feestelijk aangeplant. Alle Eeklose gezinnen die tussen 2013 en 2018 een kindje mochten verwelkomen werden hiervoor uitgenodigd. In totaal werden 910 kinderen aangeschreven, en maar liefst 330 kindjes kwamen op een koude winterdag hun eigen boompje planten. In totaal werd er zo 5.750 vierkante meter geboortebos aangeplant. Maar daar blijft amper nog iets van over.

“Anderhalf jaar later zie ik geen geboortebos, maar een lap grond die er miserabel bij ligt”, zegt gemeenteraadslid Paul Verstraete (N-VA). “Dat is geen bos, maar het lijkt meer op de middenberm van de Stationsstraat. Het geboortebos is een nachtmerrie. Valt daar nog iets te redden?”

De stad merkt ook dat het geboortebos er niet echt doorkomt, en wil nu een heraanplant. “De natuur is de natuur, en daar kunnen wij soms niet veel aan veranderen”, zegt schepen Bob D’haeseleer (Groen). “We hebben twee heel warme en droge zomers achter de rug en dan kan je wel eens problemen hebben met plantgoed. Ook de vorige winter was droger dan normaal. Na een natte winter komt plantgoed er soms eens door, maar dat is dit jaar in ons geboortebos niet gebeurd. Slechts tien tot twintig procent van de aangeplante boompjes haalt het, en dat vinden wij evenzeer jammer. We bekijken of een heraanplant mogelijk is. Dan wordt het geboortebos een beetje het wedergeboortebos. Of de locatie van het geboortebos wel goed gekozen is? Het gebied ligt aan de moeren van Het Leen. Als bomen daar niet zouden groeien, dan groeien ze nergens”, zegt schepen D’haeseleer.

Het kopen van de gronden voor het geboortebos kostte de stad in de vorige legislatuur 111.000 euro. Nog eens 30.000 euro was nodig voor plantgoed, het plantklaar maken van de grond en de omkadering van de plantdag. Rotaryclub sponsorde een deel van het plantgoed. Sommige experts zeggen toch dat een heraanplant niet meteen nodig is. “Je zou perfect de natuur zijn gang kunnen laten gaan, en dan zal er op termijn inderdaad spontaan een bos ontstaan”, vindt ook schepen D’haeseleer. “Maar het schepencollege voelt en begrijpt dat dit voor veel mensen gevoelig ligt. Logisch wanneer het gaat over bomen die voor en door hun kinderen zijn geplant. Daarom willen we onderzoeken of we dit plantseizoen nog een dag kunnen organiseren voor de heraanplant van een wedergeboortebos”, klinkt het nog.