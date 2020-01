Gauwdieven gevat op wekelijkse donderdagmarkt Cedric Matthys

09 januari 2020

17u00 0 Eeklo Bij een actie op de wekelijkse dondermarkt van Eeklo zijn twee gauwdieven gevat. Het gaat om twee vrouwen vrouwen van de Bulgaarse nationaliteit. Zij sloegen de laatste tijd wel vaker toe.

“De laatste drie weken hebben we in totaal een tiental meldingen binnengekregen van gauwdiefstallen op de wekelijkse markt”, legt Marino Longeville, woordvoerder van de politiezone Meetjesland Centrum uit. “De dieven ging steeds op dezelfde manier te werk. Ze stalen de portefeuille, haalden er het geld uit en gooiden ze daarna onder een marktkraam. Bij het opruimen van de markt vonden we de portefeuilles steeds terug.”

Op heterdaad betrapt

Gezien de vele meldingen liet de politie twee rechercheurs in burger patrouilleren. Zij merkten op dat de twee dames van 26 en 27 jaar oud meer aandacht hadden voor de bezoekers van de markt dan voor het koopwaar. Toen één van de dames wou toeslaan, rekende de politie het duo in. Ze namen de vrouwen, die vermoedelijk in Gent wonen, mee naar het politiekantoor ter ondervraging. De dieven bleken goed gekend te zijn voor gelijkaardige feiten.