Gabriël Rios komt op 3 oktober naar Eeklo: “Twee concerten op site Huysmanhoeve” Joeri Seymortier

18 september 2020

15u23 2 Eeklo Muziekclub N9 haalt op zaterdag 3 oktober Gabriel Rios naar Eeklo, voor twee soloconcerten op de site van de Huysmanhoeve.

Gabriel Rios brak in 2004 door met de single ‘Broad Daylight’ en scoorde tien jaar later met ‘Gold’ zijn grootste hit tot nu toe. Tickets kosten 21 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa. Koop je tickets per bubbel indien je wil samenzitten. Het eerste concert start om 16 uur, het tweede om 20.30 uur. Je vindt de Huysmanhoeve in Bus 1 in Eeklo.

Alle info en tickets vind je op www.n9.be/rios.