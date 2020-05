Gaat Eeklo voor grotere terrassen op Markt? SMS lanceert alvast voorstel Joeri Seymortier

28 mei 2020

08u39 3 Eeklo Eeklo werkt achter de schermen aan een plan om een groot deel van de Markt te laten inpalmen door terrassen. Meerderheidspartij SMS lanceert alvast een voorstel.

SMS, lid van de meerderheid in Eeklo, wil permanente terrasuitbreiding voor de horeca op de markt, en ook elders in de stad. “De horeca was zwaar getroffen in deze coronatijden, en daar moeten we iets voor doen”, zegt Michel De Sutter namens SMS. “Wij stellen voor dat de stad enerzijds de terrasbelasting afschaft, en anderzijds ook toelaat dat de horeca haar terrassen mag uitbreiden voor de volle breedte van haar voorgevel, op de parkeerplaatsen voor de zaak. Dit kan volgens ons een belangrijke stap in de goede richting zijn. Zo kan de horeca haar terrasruimte ongeveer verdubbelen, en dus bijna evenveel tafels en stoelen uitzetten op grotere afstand zodat de social distancing gewaarborgd blijft en toch evenveel klanten bedienen. Voor de horeca is zo een belangrijk nadeel van beperking weggenomen en de stad ziet er veel aantrekkelijker uit.”

Het stadsbestuur had in haar herstelplan al opgenomen dat er mogelijkheden zijn met het marktplein, en onderzoekt de zaak verder.