Freinetschool De Kleine Helden: “In één maand van hangar naar leuke nieuwe school” Joeri Seymortier

01 september 2020

12u33 0 Eeklo Eeklo is dit schooljaar een school rijker. In de Boelare heeft de freinetschool De Kleine Helden nu officieel de deuren geopend.

De school heeft de start niet gemist, want er stapten dinsdagochtend 73 kinderen door de deur. Sara Spanhove is geen directeur, maar laat zich liever coördinator noemen. “We maken hier samen school, dus noem mij ook maar geen directeur”, lacht Sara. “We zijn twee jaar bezig geweest met de plannen, en zijn blij dat de school er nu eindelijk is. In een freinetschool stappen we af van het traditioneel hokjesdenken, en staat elk kind echt centraal. De dichtste freinetscholen liggen in Oostkamp en Gent, dus was Meetjesland wel een gat in de markt. Dit was hier vroeger een aluminiumfabriek. Pas deze zomer zijn we met de verbouwingen gestart, maar we zijn er in geslaagd om alles tegen 1 september klaar te krijgen.”