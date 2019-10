Fotograaf Gino redt huwelijksreis van zeven trouwkoppeltjes: “Maand voor afreis viel Bali volledig in het water” Ook in Meetjesland crisisoverleg na failliet Thomas Cook Joeri Seymortier

01 oktober 2019

10u47 10 Eeklo Fotograaf Gino Vergauwe uit Eeklo heeft de huwelijksreis van zeven Meetjeslandse trouwkoppeltjes gered. Op 24 oktober zouden ze samen naar Bali vertrekken, om daar tijdens de huwelijksreis een unieke fotoshoot te doen. Maar de reis werd geboekt met Thomas Cook, en valt dus in het water. Gino Vergauwe heeft een week lang dag en nacht rondgebeld en gemaild, en heeft nu kunnen regelen dat de huwelijksreis toch kan doorgaan.

Gino Vergauwe trekt al dertig jaar met trouwkoppels naar exotische oorden, om daar dan in trouwkledij unieke trouwreportages te maken. Hij trok al naar onder andere Zuid-Afrika, Cuba en Sri Lanka. Eind deze maand staat een droomreis naar Bali op de agenda. Maar door het faillissement van Thomas Cook dreigde de reis van zeven trouwkoppels en hun entourage in het water te vallen.

“Op 24 oktober moeten we met een groep van 35 reizigers naar Bali vetrekken. Onder hen ook zeven koppeltjes die het voorbije jaar getrouwd zijn en daar hun fotoreportage willen houden”, zegt Gino Vergauwe. “Ik ben in het voorjaar al naar Bali geweest op prospectie, en alles was tot in de puntjes geregeld. Tot het faillissement van Thomas Cook plots roet in het eten gooide. Ik kreeg de droge mededeling dat de reis niet kon doorgaan. Ik kan die zeven trouwkoppeltjes dat toch niet aandoen? Ik ben een week lang als een gek beginnen rondbellen en mailen, naar zowat alle instanties in Bali. Ik heb nieuwe vluchten kunnen boeken, rechtstreeks bij Cathay Pacific. En in Bali heb ik alle hotels kunnen contacteren, om de kamers rechtstreeks vast te leggen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost: maar op 24 oktober kunnen we vetrekken.”

Garantiefonds

Vergauwe riep alle trouwkoppeltjes bij mekaar voor een crisisvergadering. “Door de herboekingen zal de reis nu 380 euro per persoon duurder worden. Maar er was echt geen andere oplossing”, zegt Vergauwe. “We vertrekken eind deze maand, dus we moeten echt niet rekenen op het Garantiefonds. Daar liggen blijkbaar 72.000 dossiers te wachten, dus onze reis zou nooit op tijd geregeld kunnen worden. Het was dus zelf de handen uit de mouwen steken en oplossingen zoeken. We zijn nu tenminste zeker dat we kunnen vertrekken. Of we iets van de meerkosten kunnen recupereren via het Garantiefonds, zoeken we wel uit als we terug zijn van reis. Het belangrijkste is nu dat de droomreis niet in het water valt.”

Reisagent Gino

Gino Vergauwe heeft er een hectische week opzitten. “Sommige mensen vragen mij nu of ik niet beter reisorganisator zou worden in plaats van fotograaf”, lacht Gino. “Maar ik ga het toch bij de huwelijksfotografie houden, denk ik. Het was echt labeur om alles aan de andere kant van de wereld geregeld te krijgen. Maar het is gelukt. We kunnen onze valiezen maken”, zegt Gino Vergauwe nog.