Foto Vergauwe in de prijzen voor verbouwing winkel Joeri Seymortier

14 september 2019

11u51 0 Eeklo Fotograaf Gino Vergauwe heeft in zijn thuisstad Eeklo een stadsprijs gewonnen, naar aanleiding van de verbouwing van zijn winkel.

De vernieuwde winkel is al een tijdje open, en valt nu in de prijzen. “We hebben met onze renovatie de publieksprijs voor stadsverfraaiïng gewonnen”, zegt Gino Vergauwe. “Onder andere de witte kleur van de gevel in combinatie met zwarte ramen, viel blijkbaar in de smaak. Ook het gebogen glas op de eerst verdieping, en ook de in zwarte kleur aangebrachte en verlichte naam op de gevel is de jury niet ontgaan. Uiteraard zijn we bijzonder trots op deze prijs”, zegt Gino nog.