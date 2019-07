Flandria Drinks krijgt pop-up Chalet Heldenpark toegewezen: opening al begin augustus Joeri Seymortier

21 juli 2019

08u32 0 Eeklo De pop-up in de Chalet in het Heldenpark in Eeklo gaat naar Karel Van Branteghem van Flandria Drinks in Eeklo. Begin augustus gaat de zaak al open.

De stad Eeklo heeft de toewijs gedaan van de Chalet van het Heldenpark. Omdat er geen nieuwe concessie kon uitgeschreven worden, werd gekozen voor een zomerse pop-up. Die zal open zijn van augustus tot wellicht eind oktober. De Chalet is vooral bekend door de Irish Pub die er jaren zat, maar het gebouw staat al een jaar leeg.

“Na een algemene oproep werd de kandidatuur en het businessplan van Flandria Drinks geselecteerd”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Flandria Drinks kent het Chalet, want was ook leverancier van de voormalige ‘The Irish Pub’. Karel Van Branteghem twijfelde dan ook niet om een bod te doen. Voor de uitbating doet hij beroep op Matthias en Ellen, die samen met andere flexijobs de bezoekers van Chalet Heldenpark met veel plezier en enthousiasme zullen ontvangen. Het is de bedoeling om vanaf augustus elke dag vanaf 14 uur de deuren te openen, behalve op maandag. Karel Van Branteghem belooft alvast dat de bezoekers van het Heldenpark mogen rekenen op een smakelijk en muzikale ontvangst. Alle energie gaat momenteel naar de inrichting en installatie van de nieuwe zaak.”

De pop-up is tijdelijk, tot eind oktober. Dan volgt een nieuwe oproep en wordt het Chalet Heldenpark aangeboden als horecazaak in concessie op lange termijn.