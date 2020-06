Fietster raakt levensgevaarlijk gewond na aanrijding vrachtwagen Cedric Matthys

09 juni 2020

12u47 0 Eeklo Bij een ongeval in de Stationsstraat in Eeklo is dinsdagvoormiddag een 74-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. De dame was met de fiets onderweg toen ze werd aangereden door een vrachtwagen.

“Het slachtoffer was bij bewust, maar klaagde over inwendige pijn”, zegt Marino Longueville, woordvoerder van de politiezone Meetjesland-Centrum. “Gezien haar leeftijd spreken we daarom van levensgevaar. Ze is onmiddellijk overgebracht naar AZ Alma.”

De precieze omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht, maar volgens de regionale zender AVS stopte de vrachtwagen aan een zebrapad om enkele voetgangers over te laten. De bestuurder had echter niet gezien dat de fietster ook nog wou oversteken en reed tegen haar aan.