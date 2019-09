Fietsliefhebbers hebben zaterdag afspraak met Roger De Vlaeminck Joeri Seymortier

05 september 2019

18u20 0 Eeklo Op zaterdag 7 september wordt in Eeklo de Roger De Vlaeminck Classic georganiseerd.

Er is keuze uit een rit met kasseien, en een rit zonder kasseien. Inschrijven kan van 7.30 tot 11 uur. De Vlaeminck is aanwezig, tekent startbordjes, en rijdt ook een rit mee. Starten aan het Sportpark van Eeklo, in de Burgemeester Pussemierstraat. De Vlaamse Grimpeur steunt met deze organisatie ‘Kom op tegen Kanker’.

Info: http://rdv-classic.be.