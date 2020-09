Fietsers denken dat ze beschoten worden, maar het blijkt jager te zijn die het op konijnen gemunt heeft Tijs Van Puyenbroeck

10 september 2020

20u57 2 Eeklo Schietpartij langs de Vaartkant in Balgerhoeke (Eeklo). De melding die donderdagavond bij politiezone Meetjesland binnenliep deed ook bij de inspecteurs de wenkbrauwen fronsen. Uiteindelijk bleek het om een vreemd vals alarm te gaan.

Twee fietsers maakten van de mooie nazomeravond gebruik om nog een tochtje de maken langs het Schipdonkkanaal. Toen ze om 19.20 uur ter hoogte van het survivalpark fietsten hoorden ze enkele geweerschoten. Ze belden de politie met de melding dat ze beschoten werden. Verschillende patrouilles van politiezones Maldegem en Meetjesland kwamen ter plaatse, inclusief de helikopter van de federale politie, om uiteindelijk vast te stellen dat het om ... een jager ging. De arme man in kwestie was op konijnen aan het jagen en de schoten hadden de fietsers gealarmeerd. Zijn vergunning en de locatie waar hij aan het werk was, bleken legaal waarop hij mocht beschikken.