Felle reacties nadat schepen van Onderwijs iedereen vrijdag op klimaatmars Brussel wil Isaura Calsyn bijt van zich af: “Neen, ik roep niet op tot spijbelen. Maak er een klasuitstap van!” Joeri Seymortier

06 februari 2020

10u46 132 Eeklo Schepen Isaura Calsyn (Groen) uit Eeklo roept jongeren op Facebook op om vrijdag 7 februari massaal naar Brussel te trekken voor een klimaatmars. Calsyn is in Eeklo onder andere schepen van Onderwijs, en net dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Het internet ontploft, maar schepen Calsyn blijft er kalm bij. “Ik roep niet op tot spijbelen. Maak er een klasactiviteit van!”, klinkt het.

Schepen Isaura Calsyn post op haar Facebookpagina een artikel van HLN.be waarin Vlaams minister Ben Weyts zegt dat hij voortaan geen oogje meer zal dichtknijpen voor klimaatspijbelaars. “En ik roep alle scholen en leerkrachten op om massaal een uitstap te plannen naar Brussel op 7 februari rond het opkomen voor rechten van mens, dier en planeet”, schrijft Isaura Calsyn daar boven. “Ook wanneer een overheid niets doet om die rechten te vrijwaren. Check your eindtermen Ben.”

De Facebookpost zorgt voor een pak reacties, de meeste negatief. Zowat iedereen vindt het niet kunnen dat een onderwijsschepen aanzet tot ‘klimaatspijbelen’. “Ik roep zeker niet op om te spijbelen”, verduidelijkt Isaura Calsyn, na de stroom van kritiek. “Leerkrachten kunnen er een klasactiviteit van maken als hun klas daarvoor kiest. Dat past perfect binnen de eindtermen, en dan hoeven de jongeren niet de stempel te krijgen van spijbelaar. Dat was mijn oproep op Facebook.”

Met de klas naar Brussel gaan kan perfect binnen de eindtermen, en dan hoeven de jongeren niet de stempel te krijgen van spijbelaar. Isaura Calsyn

Maar het kwaad is geschied, en het internet ontploft. “Een schande dat een politicus, en dan nog schepen van Onderwijs durft oproepen om te spijbelen”, zegt iemand. “Roep je volgende week ook op om vroeger op vakantie te vertrekken? Is nochtans beter voor het milieu want minder kans op files. Hopelijk volgt een sanctie.”

“Proficiat! Iemand met een politiek ambt, betaald door de burger, gaat oproepen tot massaal spijbelen”, reageert een andere Facebooker. “Met z’n allen te voet naar Brussel, want een diesel locomotief mag niet, en elektrisch is even vervuilend. Ooit nagedacht hoe die elektriciteit opgewekt wordt? Heeft Groen al eens gevraagd hoeveel alle treinen per uur verbruiken? Je zou verschieten. Auto elektrisch? Laad maar op in de winter: als het koud is, is er al elektriciteit te kort. Doe aub uw oogkleppen weg”, klinkt het.

Roep je volgende week ook op om vroeger op vakantie te vertrekken? Is nochtans beter voor het milieu want minder kans op files. Hopelijk volgt een sanctie. Reactie Facebookgebruiker

Dat het betogen beter in de vrije uren zou gebeuren, en niet tijdens een schooldag? “Staking dient om rechten af te dwingen, het is geen vrijetijdshobby”, reageert schepen Isaura Calsyn op de hele commotie. “Ik heb inderdaad ook de vele reacties op mijn post gelezen. Sommige mensen ken ik, anderen niet. Sommigen reageren duidelijk met een fake profiel. Waarschijnlijk dezelfde mensen die haastig met vrijemeningsuiting lopen te zwaaien als het over hun standpunten gaat. Het feit dat ik een openbaar ambt heb, geeft me de wind van voren. Dat is dan maar zo. Ik zal elke jongere steunen die opkomt voor zijn of haar mening. Dat heeft niets te maken met propaganda. Jongeren kunnen heus wel voor zichzelf denken. Geef dan ook waarde aan hun mening in plaats van ze te betuttelen. Sommige mensen zijn het met mij eens, anderen niet. Daar hoeft niemand zich voor te schamen”, besluit Calsyn de discussie.