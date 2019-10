FCE Meetjesland in de clinch met stadsbestuur: “Stad ontneemt ons alle goesting om verder te doen” Stadion aan Zandvleuge renoveren of verhuis naar Sportpark? Joeri Seymortier

22 oktober 2019

22u00 0 Eeklo Er zit een dik haar in de boter tussen het nieuw stadsbestuur van Eeklo en het bestuur van voetbalclub FCE Meetjesland. Het voetbalstadion aan de Zandvleuge is uitgeleefd. De stad heeft dit jaar amper 3.400 euro geïnvesteerd en de stormschade van maart is nog niet eens hersteld. Zelfs een verhuis naar het Sportpark wordt momenteel onderzocht. “Dit wordt het einde van het voetbal in Eeklo”, wordt voorspeld.

Het voetbalstadion van FCE Meetjesland is versleten en uitgeleefd. Problemen die al langer aanslepen, maar nu voor felle discussie zorgen tussen het nieuwe stadsbestuur en de club. Niemand weet vandaag wat de toekomst van de club zal zijn. Zal Eeklo geld op tafel leggen om het stadion aan de Zandvleuge volledig te vernieuwen? Of moet de voetbal verhuizen naar de sportterreinen achter het Sportpark?

“Het zit vandaag echt niet goed met de ideeën die ons stadsbestuur heeft naar het voetbal toe”, zegt voorzitter Hans Brüderlin van FCE Meetjesland onomwonden. “De stad ontneemt ons alle ‘goesting’ om nog verder te doen. Wij krijgen constant te horen dat wij als voetbalclub veel meer krijgen dan andere sportclubs, maar dat klopt niet. Wanneer wij iets vragen, krijgen wij niet eens antwoorden. De stormschade van maart is nog niet hersteld, en delen van de elektriciteit zijn hier niet eens gekeurd. Ik heb de club acht jaar geleden van de ondergang gered, en dat is elke dag keihard werken met een hele ploeg vrijwilligers. Ik heb het gevoel dat de stad echt niet begrijpt hoeveel werk onze mensen hier elke dag verzetten. Of wij op de Zandvleuge willen blijven of elders willen voetballen? Dat maakt mij niet uit. Al steken ze ons bij wijze van spreken aan de jachthaven. Zo lang wij maar een goede en veilige accommodatie krijgen voor onze 250 spelers.”

Sportschepen Marc Windey (SMS) wil tegen het einde van dit jaar beslissingen nemen. “Het probleem is vooral dat het vorige bestuur twaalf jaar lang niets geïnvesteerd heeft”, zegt Windey. “Wij hebben het stadion in de Zandvleuge in een erbarmelijke staat aangetroffen. Eind dit jaar stellen wij als nieuw bestuur ons meerjarenplan voor, en daarin moeten keuzes gemaakt worden. Een miljoen investeren om de Zandvleuge te vernieuwen? Of moeten we het voetbal een plaats geven op het stedelijk sportcomplex? FCE Meetjesland krijgt vandaag in ieder geval heel veel van onze stad. Trouwens: het hele sportgebeuren in onze stad kost elk jaar 1,6 miljoen euro. Dat is een pak geld”, zegt de schepen.

Het was oud-sportschepen Dirk Van de Velde (CD&V) die een stok in het kippenhok gooide. “Wordt dit het einde van het voetbal in Eeklo?”, vraagt Van de Velde zich luidop af. “Dit jaar werd voor de accommodatie aan de Zandvleuge slechts 3.400 euro uitgegeven. Dringende herstellingen worden niet uitgevoerd. Plannen om een kleiner stadion te bouwen achter de sporthal? Dat zou ook het einde betekenen van de Balloonmeeting en de cyclocross. Als de stad zo verder doet, zal het nieuwe stadion niet meer nodig zijn, vrees ik. Door nu al de botte bijl te hanteren is de leefbaarheid van de Eeklose voetbalclubs weg.”