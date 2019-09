Faroek zoekt tasjesdief die vrouw volgde Wouter Spillebeen

17u21 0 Eeklo In het VTM-programma FAROEK Live lanceert Faroek Özgünes vanavond een oproep naar getuigen van een tasjesdiefstal in Eeklo. Op 5 juni dit jaar werd het slachtoffer met een smoesje in de val gelokt.

Een vrouw werd kilometerslang gevolgd van aan een bankautomaat tot aan haar woning in de Schaperijstraat. Daar sprak de achtervolger haar aan met het smoesje dat ze met haar wagen tegen een ander voertuig was gereden. Terwijl ze samen naar de auto gingen kijken, trok de verdachte de handtas van haar schouder en liep hij weg. De dader is nog steeds niet gevonden, dus roept Faroek getuigen op om de politie te verwittigen. De politie roept op hun beurt op om naar het programma te kijken en live te reageren tijdens de aflevering.