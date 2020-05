Extra laptops voor kwetsbare leerlingen in Eeklo: Economische Raad speelt Sinterklaas Joeri Seymortier

20 mei 2020

18u57 0 Eeklo De Economische Raad van Eeklo, de adviesraad voor ondernemend Eeklo, heeft bruikbare tweedehandscomputers ingezameld voor de drie Eeklose middelbare scholen: College ten Doorn, PTI en het Atheneum-Leefschool De Tandem.

De laptops en computers werden ingezameld bij ondernemers en inwoners. “Dankzij de inspanningen van Yves Accoe en zijn medewerkers van IT Experts in de Leopoldlaan krijgen de laptops en pc’s met een minimum aan kosten een tweede leven”, zegt voorzitter Thierry Smet. “Zij zorgen ervoor dat de data vakkundig worden verwijderd, en dat de toestellen ontsmet en gebruiksklaar worden gemaakt. De toestellen worden daarna overhandigd aan de directies van de scholen, die beter dan wie ook weten welke leerlingen er meest nood aan hebben. Wij voelen ons een stuk verantwoordelijk voor de preteaching van jongeren, en wil in deze moeilijke tijden een positief signaal brengen. De stad ondersteunde het initiatief, en draagt de helft van de kosten.”

Wie ook nog een laptop of computer heeft, kan mailen naar economischeraad@gmail.com.