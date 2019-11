Excelsior bouwt hoge toren uit afval (en daar kan niet iedereen om lachen) Joeri Seymortier

13 november 2019

09u36 0 Eeklo Toneelvereniging Excelsior uit Eeklo gaat vrijdag in première met de nieuwe productie ‘Tot nut van ’t algemeen’.

Het toneelstuk van Walter Van den Broeck vertelt het verhaal van een oudere man die in zijn dorp een hoge toren wil bouwen van afval. Hij krijgt daarvoor veel kritiek. Dorpspolitiek, grondspeculaties en intriges zorgen voor veel spanning en humor. Met Ivan De Steur, Karen Withoeck, Christine Coppieters, Kristof De Spiegeleire, Victor Bruggeman en Chiara De Vos.

Er wordt gespeeld in cultuurfactorij De Koperen Leeuw in de Tieltsesteenweg in Eeklo. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november, vrijdag 22 en zaterdag 23 november, en ook nog op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 november. Telkens om 20 uur.

Kaarten kosten 12 euro. Te koop bij Optiek Matuszczak in de Stationsstraat of op www.koperenleeuw.be.