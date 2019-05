Ex-burgemeester Eeklo gooit sociaal dossier op Facebook: “Ongehoord, ongezien en onfatsoenlijk” Joeri Seymortier

31 mei 2019

11u18 0 Eeklo Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) van Eeklo schopt weer hard om zich heen op Facebook, en gooit een sociaal dossier online. Het nieuwe stadsbestuur is verontwaardigd.

Koen Loete zegt weet te hebben van vriendjespolitiek door het nieuwe stadsbestuur. Hij schrijft harde taal op zijn Facebook en heeft het zelfs over ‘een miljonairskoppel’ dat geholpen wordt aan een sociaal appartement. Hij post er zelfs een foto van het huis van de mensen bij. “Villabewoners uit de Leopoldlaan krijgen een sociale seniorenflat in Zonneheem toegewezen”, schrijft Koen Loete op zijn Facebookpagina. “Het schepencollege van Eeklo besliste dit vorige maand en laat het miljonairskoppel over de jarenlange wachtlijst van gewone en gerechtigde senioren springen. Dit koppel zijn de overburen van burgemeester Vandevelde en goede vrienden van de liberalen. Het advies kwam via het Comité van het OCMW , onder het voorzitterschap van SMS-er Danny Smessaert en secretaris Ann Van Hauteghem, de vrouw van schepen De Waele. In ruil werden er graag verkiezingsborden in de tuin gezet. Deze beslissing is schandalig en het stadsbestuur onwaardig.”

Het is ‘not done’ dat persoonlijke dossiers, die door de stad vertrouwelijk moeten behandeld worden, zomaar op Facebook gesmeten worden. Schepen Christophe De Waele

Kritiek

De Facebookpost zorgt voor felle reacties. Zelfs partijgenoot en oud-schepen Dirk Van de Velde meent dat Koen Loete een deontologische fout maakt. “Dit is ongehoord, ongezien, onfatsoenlijk en absoluut deontologisch fout”, zegt de nieuwe burgemeester Luc Vandevelde (SMS).

‘Not done’

Of de stad juridische stappen zal ondernemen, is nog niet duidelijk. “Dit is politiek van het laagste niveau”, reageert schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Dat een voormalig burgemeester en de CD&V zich daartoe laten verleiden is onbegrijpelijk. Ik ben beschaamd dat een politieker de miserie van Eeklonaars, die zeer herkenbaar in beeld gebracht worden, gebruikt om zijn politieke frustraties uit te werken. Het is ‘not done’ dat persoonlijke dossiers, die door de stad vertrouwelijk moeten behandeld worden, zomaar op Facebook gesmeten worden. Wat zijn al even wansmakelijke beschuldiging aan de politiek en de ambtenaren betreft, zal ik op een correcte manier via de voorziene procedurele weg gevolg geven, en niet via de pers. Koen Loete heeft met deze boodschap een onuitwisbare stempel op zijn voorhoofd gezet. Hiervoor zijn, wat mij betreft, geen excuses meer mogelijk”, klinkt het hard.