Evaluatie prijzen Zonneheem laat op zich wachten: volgende maand meer duidelijkheid Joeri Seymortier

20 februari 2020

13u34 0 Eeklo Gaan de prijzen van de alcoholische dranken en de maaltijden in het dienstencentrum Zonneheem in Eeklo opnieuw naar beneden? Voor duidelijkheid is het wachten tot het tweede deel van maart.

Afgelopen zomer werd door het nieuwe stadsbestuur van Eeklo een forse prijsstijging doorgevoerd in de cafetaria en het restaurant van dienstencentrum Zonneheem. Senioren moesten plots fors meer betalen voor hun trappist of voor hun dagschotel. Er ontstond heel wat discussie, en een deel van de senioren bleef weg. De stad beloofde om na zes maanden voor een evaluatie en eventuele bijsturing te zorgen. Gertjan Blomme (CD&V) had die evaluatie in februari verwacht, maar deze maand komt die er niet. “We hebben alle cijfers opgevraagd tot eind januari en zijn nu met de verwerking van de gegevens bezig”, zegt OCMW-voorzitter Danny Smessaert (SMS). “Op het schepencollege zal dit besproken worden, en op de gemeenteraad van maart willen we dan met de resultaten naar buiten komen. Of er al dan niet aanpassingen zullen gebeuren, kunnen we nu nog niet zeggen.”

