Er mag straks meer in blauwe PMD-zak: vanaf juni in Meetjesland en Deinze, later in rest van Vlaanderen Joeri Seymortier

29 mei 2019

16u26 0 Eeklo Vanaf 1 juni mag je in de IVM-gemeenten in de regio Meetjesland en Deinze een pak meer afval in de blauwe PMD-zak steken. Ook botervlootjes, yoghurtpotjes en plastic zakjes zullen vanaf volgende week gewoon in de blauwe zak mogen. In Aalter loopt dat proefproject al drie jaar, en daar is de witte restafvalzak tien kilo lichter geworden. De blauwe PMD-zak wordt niet duurder.

Aalter mag al sinds 2016 een pak meer afval in de PMD-zak steken, en vanaf juni volgen ook de gemeenten Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Lievegem, Kaprijke, Maldegem, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem en Zulte. “De prijs van de blauwe PMD-zak blijft gelijk op amper 12,5 eurocent, maar er zal wel een pak meer plastic verpakking in mogen”, zegt IVM-voorzitter Patrick Hoste. “Niet enkel plastic flessen en flacons mogen vanaf juni in de blauwe zak, ook plastic schaaltjes, botervlootjes, ijsdozen, yoghurtpotjes, plastic bakjes, tubes, plastic zakjes en de plastic folies die bijvoorbeeld rond zes flessen water gewikkeld worden mogen er in. Alle gewone plastic afval van een huishouden, eigenlijk. Wat nog altijd niet mag, zijn verpakkingen met gevaarlijke inhoud, of verpakkingen met een kindvriendelijk slot. Dat zijn de sloten waar je eerst moet op duwen, en dan pas kan draaien, zoals bijvoorbeeld toiletreiniger. Ook piepschuim mag niet in de blauwe zak.”

Niet duurder

In Aalter wordt tijdens het proefproject al drie jaar een paarse zak gebruikt, en die mag nu gewoon verder gebruikt worden. Wanneer die op zijn, zullen ook in Aalter enkel opnieuw blauwe PMD-zakken verkocht worden. Ook de prijzen en de ophaaldata voor PMD veranderen niet. “Voor de burger verandert er dus eigenlijk niets, behalve dat er veel meer in de blauwe zak mag”, zegt voorzitter Hoste. “In Aalter is onze restafvalzak door deze verandering maar liefst tien kilo lichter geworden. In het begin is het wat wennen, maar de nieuwe sorteerregels zijn in Aalter destijds heel vlot en enthousiast onthaald. Het wordt eigenlijk eenvoudiger en logischer, dus dan stapt de burger vlot mee in zo’n verhaal.”

Eind 2020

In de regio’s van Dendermonde en Lokeren is de nieuwigheid ook al ingevoerd. De vijftien IVM-gemeenten volgen vanaf volgende week. “Ook de andere regio’s in ons land zullen stap voor stap volgen”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Het is de bedoeling dat heel België tegen eind 2020 overgeschakeld is. FostPlus doet dat stap voor stap, net omdat de bedrijven die het PMD sorteren en verwerken, hun manier van werken moeten aanpassen, en dus moeten kunnen volgen. De nieuwe regels in juni zijn dus enkel voor wie in de IVM-gemeenten woont, en dus (nog) niet voor iedereen”, klinkt het nog.