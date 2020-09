Eindelijk weer wat cultuur: elke zondag concertje voor 150 fans op Huysmanhoeve Joeri Seymortier

03 september 2020

09u50 1 Eeklo Liefhebbers van een brokje cultuur kunnen eindelijk hun hart weer ophalen. In september kan je elke zondag naar een concertje op de site van de Huysmanhoeve in Eeklo.

“Iedere zondag van september is de Huysmanhoeve de locatie waar lokaal talent het beste van zichzelf kan geven”, zegt Sven De Wever. “Keigoede optredens in een gezellig sfeer, met bijhorend streekbiertje in de hand. Dit alles per bubbel en op veilige afstand van elkaar.”

Op zondag 6 september komen ‘Bird & Backyards’ aan bod. ‘Seamy Lincense’ is op 13 september te gast. Op 20 september is het de beurt aan ‘Sonderwalt’, en tot slot staat op 27 september ‘High Liars’ geprogrammeerd. Alle optredens starten om 14.30 uur. Toegang is gratis. Per optreden zijn er maximum 150 zitplaatsen beschikbaar.

Wie wil kan een plaatsje vooraf reserveren via www.plattelandscentrum.be, huysmanhoeve@plattelandscentrum.be of 09/327.04.47.