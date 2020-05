Eindelijk: vanaf 2 juni weer (beperkt) bezoek mogelijk in AZ Alma: “Wanneer regels niet gevolgd worden, gaan deuren weer dicht” Joeri Seymortier

28 mei 2020

16u40 16 Meetjesland Vanaf dinsdag 2 juni is er na bijna twaalf weken slot op de deur weer beperkt bezoek mogelijk in het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo. Het is een voorzichtige opstart: enkel voor patiënten die langer dan vier dagen in het ziekenhuis liggen, en ook maar één vaste bezoeker per patiënt. In de kamer mag je enkel op een stoel aan het voeteneind van het bed gaan zitten.

Bij de versoepeling van de bezoekregeling kiest AZ Alma nog altijd voor het belang van de patiënten, die het vaak wekenlang zonder bezoek moesten stellen. Maar om een nieuwe opstoot van het coronavirus tegen te gaan, worden beperkingen opgelegd, en worden de deuren niet zomaar open gegooid. “Bezoek is opnieuw toegestaan, maar enkel bij patiënten die langer dan vier dagen aanwezig zijn in het ziekenhuis”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle. “Bezoek mag op bijna alle afdelingen. Het blijft verboden op de afdeling van de COVID-19-patiënten, bij patiënten in kortverblijf, en in de dagziekenhuizen. Voor Intensieve Zorg en de dienst Hartbewaking-Beroertezorg geldt een aparte regeling. Voor de materniteit en pediatrie blijven de huidige bezoekregels voorlopig behouden.”

Bezoekers nemen op de kamer plaats op de stoel achter het voeteneind van het bed, hebben geen fysiek contact met de patiënt, en raken op de kamer niets aan Marc Van Hulle, woordvoerder AZ Alma

Bezoek kan dagelijks tussen 14 en 18 uur. Uiterlijk om 18 uur moet het bezoek het ziekenhuis verlaten. De bezoeker wordt door de zorgeenheid opgebeld voor een eerste afspraak. Bij dat eerste bezoek kan meteen een volgende afspraak vastgelegd worden. Bezoek is toegelaten door slechts één persoon, en dat moet altijd dezelfde zijn. Het gaat om een partner, kind of dichte naaste. Het bezoek mag ook maximum een uur duren. Bezoekers mogen de laatste twee weken niet ziek zijn geweest zijn, en ook geen COVID-19-symptomen vertoond hebben. Het ziekenhuis binnen komen, kan enkel via de rechtse toegangsdeur. “We willen de bezoekersstroom niet vermengen met de mensen die op consultatie komen, en beletten dat daar vertraging ontstaat. In de inkomhal komen dus twee controletafels: een voor bezoek en een voor de consultaties”, klinkt het.

Geen bloemen

Bezoekers moeten een mondmasker dragen bij het binnenkomen van het ziekenhuis, en moeten de handen wassen bij het binnen komen van de zorgeenheid. “Ook in de kamers zijn er strikte regels, in ieders belang”, zegt Marc Van Hulle. “Bezoekers nemen op de kamer plaats op de stoel achter het voeteneind van het bed, hebben geen fysiek contact met de patiënt, en raken op de kamer niets aan. Bloemen meebrengen is niet toegestaan.”

Mondmaskers

Bezoek aan de dienst Intensieve Zorg en de dienst Hartbewaking is voor een kwartier toegelaten, tussen 15 en 15.30 uur. Ook daar één persoon per patiënt, en steeds dezelfde bezoeker. Ook hier is mondmasker verplicht, mag de patiënt niet aangeraakt worden en moeten de handen gewassen worden na het verlaten van de box. “We rekenen heel hard op de medewerking, burgerzin en het gezond verstand van de bezoekers. Wanneer we vaststellen dat deze versoepeling leidt tot misbruiken of ongeregeldheden, zullen we het bezoek onmiddellijk terugschroeven”, wordt nog gewaarschuwd.