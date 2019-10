Eikelstraat wordt zone 30 (en er volgen er nog in Eeklo) Joeri Seymortier

30 oktober 2019

08u53 0 Eeklo De Eikelstraat in Eeklo wordt een zone dertig. De stad heeft plannen om in nog meer straten de maximum snelheid te beperken.

Gemeenteraadslid Peter De Graeve (N-VA) lanceerde het voorstel. “Er rijdt steeds meer verkeer door de Eikelstraat”, zegt De Graeve. “Ondanks de kasseien wordt daar best snel gereden. Er ligt een grote school in de Eikelstraat, maar je mag er toch nog altijd 50 rijden. In de zone tussen de N9 en de Zandvleuge zou het beter zijn om er een zone dertig van te maken.”

Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) heeft oor naar het voorstel. “Een terechte vraag”, zegt schepen De Waele. “De zone dertig in de Eikelstraat zal er komen, maar we gaan nog andere straten onder de loep nemen. We willen in het centrum meer en meer fietsstraten of straten met zone dertig. Wanneer de nieuwigheid in de Eikelstraat ingevoerd wordt? We moeten nu een politiereglement maken en verkeersborden plaatsen, en vanaf dan gaat de nieuwe regel in.”