Eigenaar krijgt huurder eindelijk buiten… en vindt studio zo terug Joeri Seymortier

05 december 2019

14u47 4 Eeklo Je eigendom terugzien na jaren verhuring, kan soms verrassende resultaten opleveren. Een verhuurder uit Eeklo vond zijn pand deze week compleet uitgeleefd terug.

Een verhuurder van een studio in het oud klooster in de Tieltsesteenweg in Eeklo heeft jaren nodig gehad om een huurder die zijn huur niet betaalde, effectief uit het pand te zetten. Nu dat toch eindelijk gelukt is, vond de verhuurder geen studio maar een stort terug. “De Vlaming woonde sinds 2004 in de studio, maar er zijn al jaren problemen”, zegt de verhuurder die de foto op sociale media postte. “Sinds 2016 probeer ik al via de rechtbank om de man buiten te krijgen. Maar overal werd hij het hand boven het hoofd gehouden. Nu is het eigenlijk met de deurwaarder en de politie gelukt om hem uit de studio te zetten. De studio was een grote ravage. Van de deurwaarder mocht ik een firma inschakelen om alle inboedel buiten te zetten. Stad Eeklo heeft alles dan komen ophalen, zoals de procedure voorschrijft.”

Wooninspectie

De verhuurder stopt voorlopig met verhuren aan mensen die het sociaal wat moeilijker hebben. “Dit soort huurder krijgt dan steun van het OCMW, van de Woonwijzer, en krijgt een pro-deo advocaat. De man stuurde dan nog de wooninspectie op mijn dak omdat ik zogezegd een krot verhuurd had. Als de deurwaarder hem dan tenslotte ‘mag’ komen uitzetten, vind je de studio zo terug. Mijn goesting is even ver weg nu”, zegt de verhuurder nog.