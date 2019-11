EeTeeGee: “Spelen met gesloten kassa, maar met open hart” Joeri Seymortier

19 november 2019

09u56 0 Eeklo Het Eekloos Toneelgezelschap EeTeeGee gaat vrijdagavond in première en speelt voor het eerst in de geschiedenis voor volledig uitverkochte zalen.

Op 22, 23, 29 en 30 november speelt EeTeeGee het stuk “’t Zit in de Famielde’ in het Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. De tickets voor de vier voorstelling zijn nog voor de première allemaal de deur uit, en dat is nooit eerder gebeurd. “Toneelliefhebbers weten wat ze aan EeTeeGee hebben”, zegt voorzitter Tanja Jocqué. “Iedereen weet dat ze twee uur kunnen ontspannen en lachen. Dat zal ook nu niet anders zijn. Maar niet alleen ons publiek zal lachen, ook de goede doelen die door de Warmste Weeklo gesteund worden. De opbrengst van de programmaboekjes wordt geschonken aan dit hartverwarmende initiatief. En bovendien verdubbelen we de opbrengst uit onze eigen kas”, zegt Tanja Jocqué nog.

Voor deze productie zijn er geen kaarten meer. Wie er nu niet bij is, moet geduld hebben tot de nieuwe productie in 2021.