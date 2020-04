Eerste warmtenet in Eeklo komt in Wegelpark: appartementen verwarmen met restwarmte zwembad Joeri Seymortier

30 april 2020

08u00 0 Eeklo Het eerste warmtenet in Eeklo komt in het nieuwe woonproject Wegelpark. Daar zullen appartementen verwarmd worden met de restwarmte van onder andere het zwembad en de sportsite.

De stad Eeklo krijgt binnenkort zijn eerste warmtenet. Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt zorgt voor de primeur, in samenwerking met nutsmaatschappij Veolia en het stadsbestuur van Eeklo. Het nieuwe bouwproject Wegelpark zal verwarmd worden met restwarmte afkomstig van onder andere het zwembad en de sportsite. Wegelpark gaat om een project met veertig nieuwbouwappartementen, tussen het stadscentrum en het station.

“We zijn trots dat wij het eerste warmtenet in Eeklo mee kunnen realiseren”, zegt Tom Prinzie van Groep Huyzentruyt. “Warmtenetten zijn ecologisch erg waardevol. De CO2-uitstoot van een woning verdwijnt volledig. Bovendien is er geen gasaansluiting in huis, dus kan je flink besparen op je brandverzekering. Door te kiezen voor duurzame alternatieven ontkoppelen de bewoners zich voor een groot deel van fossiele brandstoffen voor hun energievoorziening. Dat maakt hen voorlopers in het gebruik van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Het warmtenet kan op termijn ook worden gekoppeld aan de beoogde grotere warmtenetwerken in de stad.”

Wanneer de appartementen in het najaar volgend jaar worden opgeleverd, zullen ze al van restenergie van de sportsite en het zwembad in Eeklo kunnen genieten. In een tweede fase, zowat vijf jaar later, worden de flats vervolgens ook gekoppeld aan de restwarmte afkomstig van de verbrandingsoven van de nabijgelegen intercommunale IVM.