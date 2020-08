Eerste Bouwbeurs in Eeklo wordt jaar uitgesteld door corona: “Jammer, want al meer dan 20 inschrijvingen” Joeri Seymortier

05 augustus 2020

11u28 0 Eeklo Eeklo zou eind augustus voor het eerst een eigen bouwbeurs organiseren, maar door corona wordt de beurs een jaar uitgesteld.

Op 21, 22 en 23 augustus zou de eerste Eeklose Indoor Outdoor Bouwbeurs gehouden worden. Er waren al twintig bedrijven uit de sector ingeschreven, om bezoekers te laten zoeken naar de geschikte badkamer, tegel, verlichting, keuken of interieur. “De nieuwe coronamaatregelen maken de organisatie van onze bouwbeurs onmogelijk”, zegt schepen van Ondernemen Christophe De Waele (Open Vld). “Wij als stadsbestuur en de werkgroep kiezen resoluut voor de gezondheid van klanten en medewerkers, en beslisten om het gezamenlijk event af te lasten. Jammer, maar we kijken nu al uit naar 2021. Want uitstel is zeker geen afstel.”

Eind oktober

Eeklo kan niet veel anders dan de beurs schrappen, want eerder werd al beslist om geen publieke evenementen meer toe te laten in de stad, nu al tot eind oktober. “Het schepencollege heeft beslist om alle geplande publiek toegankelijke evenementen te schrappen en geen nieuwe aanvragen voor evenementen meer toe te laten tot en met eind oktober”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Er zullen geen optredens, buurtfeesten of andere publiek toegankelijke evenementen mogen plaatsvinden op het grondgebied van onze stad.”