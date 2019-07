Eerste bedrijven op Kunstberg: op termijn goed voor 140 extra jobs Ook op Broeken en in Balgerhoeke op termijn nieuwe bedrijven Joeri Seymortier

11 juli 2019

14u12 0 Eeklo Het nieuwe industrieterrein Kunstberg langs de Ringlaan in Eeklo schiet uit de grond. Schuin tegenover het nieuwe ziekenhuis AZ Alma wordt het eerste nieuwe bedrijfsgebouw in elkaar gezet. Alle loten grond zijn ondertussen verkocht, waardoor er op termijn ongeveer 140 extra jobs bijkomen op Kunstberg.

Onder andere Dakwerken Boelaert, TNS Kroket, Agiva, Depa en Confisserie Geldhof van de populaire Neuzekes bouwen op Kunstberg. “Het industriegebied Kunstberg is ondertussen uitverkocht”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “Onder alle geïnteresseerde kopers werd gepeild naar de noden. De 4,4 hectare netto beschikbare industriegrond werd op die manier ingedeeld op maat van de geïnteresseerde ondernemers. Zo krijgen de ondernemers de nodige ruimte op maat, met indien gewenst investeringsruimte voor de toekomst. Kunstberg ligt ook op een commercieel sterke ligging, nabij de expresweg Zeebrugge-Antwerpen, met nabije verbinding van verschillende internationale havens en autowegen.”

Vergunningen

Het dossier van Kunstberg wordt getrokken door Veneco. De eerste spadesteek werd in 2017 nog gegeven door het vorige stadsbestuur. Kunstberg moet ook voor extra jobs zorgen in de regio. “Er zal de komende maanden en jaren flink gebouwd worden”, zegt schepen De Waele. “We schatten dat er 140 extra jobs bijkomen door Kunstberg. Een aantal vergunningen werden al afgeleverd, onder andere aan Boelaert, en het eerste deel van Depa. De bouwdossiers van Agiva en Cuberdons Geldhof zijn lopende. Ook de andere bedrijven lieten verstaan dat zij op korte termijn zullen starten met hun investeringen.”

Tegen werkloosheid

Eeklo zit nog altijd met een werkloosheidsgraad van zowat negen procent. Een cijfer dat de voorbije jaren wel gezakt is, maar er is nog werk aan de winkel. Extra bedrijventerreinen kunnen een ferme duw in de rug zijn. “Ook in de toekomst wil de stad verder investeren in bijkomende ruimte voor ondernemers”, bevestigt Christophe De Waele. “Er is nog mogelijkheid tot ontwikkeling van een KMO-zone op Broeken, en we wachten op groen licht voor het plan Balgerhoeke opnieuw op te starten. We gaan daar voor de ontwikkeling van bedrijvigheid die bijdraagt aan innovatieve en duurzame economie. Deze versterking van bedrijvigheid in Eeklo is noodzakelijk om de tewerkstelling en de economische gezondheid van onze stad te waarborgen in de toekomst. Al deze bedrijventerreinen zullen aansluiten op de Ring rond Eeklo, waardoor zwaar transport door onze stad niet meer nodig zal zijn. De vooruitgang die wij de laatste maanden gemaakt hebben in realisatie van Ringdossier Eeklo sluit dan ook nauw aan bij ons stedelijk profiel: een stad waar het goed is om te leven, werken en wonen”, klinkt het nog.