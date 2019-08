Een gevleugeld zebrapad? Dat ziet er zo uit! Joeri Seymortier

20 augustus 2019

16u30 3 Eeklo Eeklo heeft haar allereerste gevleugeld zebrapad op de N9. Je ziet het op het kruispunt met de Raamstraat en Kaaistraat.

Op sociale media wordt wat lacherig gedaan, en gesteld dat de werkmannen die het zebrapad moesten schilderen misschien wel dronken waren. Maar de strepen zijn wel degelijk perfect geschilderd. Ze zijn een pak langer dan enkel de plek waar je moet oversteken, zodat de ruimte tussen overstekende voetgangers en het autoverkeer groter en veiliger wordt.

“Eeklo is uitgekozen als een van de drie steden voor een proefproject van AWV om dit zebrapad met meer veiligheid aan te leggen”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Een ‘gevleugeld zebrapad’ is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in. Door dit principe toe te passen, wordt de dodehoek voor het voertuig verplaatst naar een zone waar geen voetgangers oversteken om op die manier de voetgangersoversteek veiliger te maken. De doelstelling is dan ook om alle voertuigen op tijd te laten remmen en stoppen voor het zebrapad.”