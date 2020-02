Eeklose Kilometervreters met zes ploegen naar ‘1.000 kilometer’: 33.000 euro voor Kom op tegen Kanker Joeri Seymortier

25 februari 2020

14u08 0 Eeklo De Eeklose Kilometervreters gaan in het Hemelvaartweekend met zes ploegen naar de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. Ze geven daarmee 33.000 euro aan het goede doel.

Een pak sportievelingen uit Eeklo trekken van 21 tot 24 mei terug naar Mechelen om daar deel te nemen aan de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. De Eeklose Kilometervreters zijn er opnieuw in geslaagd om met zes ploegen deel te nemen. Eén van de middagsteden dit jaar wordt Aalter.

“Voor elk team dat wil deelnemen, vraagt de organisatie 5.500 euro”, zegt Annelies De Clercq. “Wij moesten dat bedrag dus zes keer bij mekaar zoeken. Vorig jaar was de ‘1000 kilometer’ goed voor een recordopbrengst van maar liefst 5,7 miljoen euro. We zijn blij dat we er in geslaagd zijn om ons startgeld van 33.000 euro in te zamelen. We beseffen dat dit niet onze eigen verdienste is, maar wel die van elke vrijwilliger, sympathisant, bezoeker en sponsors. De initiatieven, bijdrages en uren hulp weten telkens ons hart te beroeren. We zijn onze vzw in 2014 gestart en staan nu al veel verder dan dat we ooit konden dromen.”

Info: www.eeklosekilometervreters.be.