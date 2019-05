Eeklose Kilometervreters fietsen met 27 sportievelingen ‘1.000 kilometer tegen kanker’: vrijdag passage door Eeklo Joeri Seymortier

28 mei 2019

12u08 3 Eeklo De Eeklose Kilometervreters en hun gastleden zijn klaar om tijdens het Hemelvaartweekend de ‘1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker 2019’ te fietsen.

De Kilometervreters zijn met dertien en worden aangevuld met veertien gastleden. Samen vormen ze zes ploegen, en fietsen ze vier dagen lang tegen kanker. Er wordt gefietst van donderdag tot en met zondag. De Eeklonaren hebben ondertussen 30.000 euro startgeld overgeschreven op de rekening van Kom op tegen Kanker.

Op vrijdag 31 mei passeren de verschillende pelotons met duizend fietsers door Eeklo. Dat gebeurt in de voormiddag tussen 10.30 en 11.32uur. De fietsers komen dan van Lembeke via de Oostveldstraat, en dan via de N9 richting Maldegem. In de namiddag is er opnieuw een passage tussen 15.27 en 16.26 uur. De fietsers komen dan vanuit Maldegem via de N9, naar de Oostveldstraat, zo richting Lembeke. De Eeklose Kilometervreters passeren volgens het schema in Eeklo om 16.11uur.

“We zouden het heel fijn vinden mochten de duizenden fietsers vrijdag warm onthaald worden in Eeklo”, zegt Annelies De Clercq. “De afgelopen jaren zijn we met het peloton al door heel wat dorpen en steden gefietst, en is het als deelnemer heel aangenaam om aangemoedigd te worden. Wij doen een warme oproep om een groot supportersblok te vormen in de voormiddag ter hoogte van de Markt, en in de namiddag ter hoogte van de KBC in de Stationsstraat.”