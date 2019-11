Eeklose cellist Mathieu Jocqué keert terug uit Duitsland voor concert in geboortestad: “De Academie in Eeklo was de start van alles” Joeri Seymortier

04 november 2019

19u14 0 Eeklo Cellist Mathieu Jocqué (32) keert op zondag 10 november nog eens terug naar zijn geboortestad Eeklo. De muzikant bouwt zijn muziekcarrière uit in Essen in Duitsland, maar geeft zondag een concert in de kapel Sint-Jan in Eeklo. “Muziek werd met de paplepel meegegeven. Op mijn vijfde kreeg ik al mijn eerste vioolles”, klinkt het.

Mathieu Jocqué is een geboren en getogen Eeklonaar. Als kleinzoon van kleermaker Marcel Jocqué komt hij uit een gekende familie. Acht jaar geleden verhuisde hij naar Duitsland. Hij is professioneel cellist en bouwt in ons buurland een mooie carrière uit. Af en toe komt hij nog eens naar ‘huis’, al was het maar omdat hij soms meespeelt met het Antwerp Symphony Orchestra. Zondag wordt het echt een thuismatch, want dan zal hij in Eeklo soleren met de derde suite van Bach en de cellosuite van Casadó.

“Met muzikaal geëngageerde ouders en grootouders lag het bijna voor de hand dat ik ook een muzikale opleiding zou starten”, vertelt Mathieu vanuit Duitsland. “Op mijn vijfde kreeg ik mijn eerste eerste vioolles, maar al snel werd duidelijk dat ik deze weg niet zou volgen. Even dachten mijn ouders zelfs dat muziek toch niet weggelegd was voor hun zoon. Ik wilde als kleine jongen vooral een groter instrument, en dus probeerde ik de cello. Dat bleek een schot in de roos. Wekelijks trok ik naar de toenmalige Academie voor Muziek en Woord in Eeklo, om er les te volgen bij Danny Pauwels. Op mijn zestiende besloot ik van mijn hobby mijn beroep te maken. Nadat ik afstudeerde aan het College ten Doorn trok ik naar het Conservatorium Antwerpen, om verder te studeren bij Ilia Laporev en France Springuel. Ik volgde ook lessen bij Vladimir Perlin in Minsk in Wit-Rusland, en bij Jeroen den Herder in Rotterdam.”

Evenos Quartet

Na het behalen van het Masterdiploma wilde Mathieu verder gaan. Zo kwam hij terecht bij cellist Christoph Richter in de Folkwang Universität in Essen in Duitsland, waar hij de Master ‘Professional Performance’ behaalde. Mathieus voorkeur gaat vooral uit het musiceren met anderen, kamermuziek en orkestmuziek. Met enkele studievrieden vormde hij het Evenos Quartet, dat ook de de kans kreeg gecoacht te worden door de leden van het Casals Quartet in Keulen. Het kwartet won eerste prijzen in de de ‘Paper de Música de Capellades’competitie in Spanje en de Köhler-Osbahr foundation in Duisburg. “We gaven met ons Eevenos Quartet heel wat concerten in Duitsland, maar ook in Spanje, Frankijk en Griekenland. Jammer genoeg moest het kwartet door de verschillende muzikale carrières van de leden na enkele jaren ontbonden worden”, zegt Mathieu.

Recital

Het recital van Mathieu Jocqué wordt gespeeld op zondag 10 november om 11 uur in de kapel van de psychiatrie in Eeklo. Kaarten kosten 10 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 6 euro. Kaarten bestellen kan via de mama op ingevanvooren@gmail.com en via 0472/66.48.42.