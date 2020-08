Eekloos schepen lanceert opmerkelijke oproep: “Geef ons uniforme coronamaatregelen voor heel het Meetjesland!”

Eeklo

Schepen Marc Windey (SMS) van Eeklo pleit voor een gezamenlijke Meetjeslandse aanpak van de coronacrisis. Hij reageert daarmee op de ‘ vijf coronavoorstellen ’ die burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem dinsdag lanceerde. “Ga in het Meetjesland voor een uniforme aanpak. Hoe leg je uit dat sportinfrastructuur dicht gaat in Aalter en Eeklo, maar niet in Zomergem, Maldegem, Evergem en Wachtebeke?”, zegt Marc Windey.