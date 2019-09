Eeklonaars krijgen gratis zwembeurt bij toegangsticket Ethias Cross Joeri Seymortier

05 september 2019

09u57 0 Eeklo Inwoners van Eeklo krijgen een gratis zwembeurt, wanneer ze een toegangsticket kopen voor de Ethias Cross van zondag 8 september.

De stad wil er zo voor zorgen dat de inwoners van Eeklo een voordeel krijgen op het sportfeest van komende zondag. “Als Eeklonaar kan je dus eigenlijk voor 7 euro naar de cross gaan”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Een kaart in voorverkoop kost 10 euro. Een toegangsticket in het Verbauwenbad voor een Eeklonaar heeft een waarde van 3 euro. De Eeklonaar heeft er dus baat bij om een ticket in voorverkoop te kopen. Eeklonaars die hun ticket voor eind 2019 voorleggen aan de balie van het Sportpark, krijgen een gratis ticket voor het zwembad. Het ticket kan eenmaal ingeruild worden voor één zwembeurt, en dit wordt geregistreerd.”

Op zondag 8 september is de Ethias Cross in Eeklo de openingswedstrijd van het internationale veldritseizoen. Vlak voor hun vertrek naar de wereldbekerwedstrijd in Amerika zullen topveldrijders al eens hun benen testen rond het Sportpark in Eeklo. Tickets voor de cross kosten 10 euro in voorverkoop. Dat kan aan de balie van het Sportpark of via de website https://ethiascross.be/eeklo. Aan de kassa betaal je zondag 12 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. De cross is zondag ook live te zien op VTM.