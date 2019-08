Eeklonaar wil ‘Eeklo Beach’ op ander tijdstip: “Er is al zoveel te doen begin augustus” Joeri Seymortier

20 augustus 2019

13u25 4 Eeklo De Eeklonaars zijn in het algemeen voorstander van een herhaling van het evenement Eeklo Beach, maar vragen een ander tijdstip.

Bij het afsluiten van Eeklo Beach regent het in de hoofdstad van het Meetjesland goede reacties. Zestien dagen lang werd het Marktplein omgetoverd tot een strand, met tonnen zeezand. Er waren veel optredens, en de terrassen op en rond het strand liepen goed vol. In de reacties op onze Facebookpagina ‘Het Laatste Nieuws uit Eeklo’ valt vooral de vraag naar een andere timing op.

“Ik vind vooral de timing ongelukkig gekozen”, schrijft lezer Nancy Van Hoye. “Er is begin augustus al Zomer in Zonneheem, er zijn de Jozefse Feesten, er is het Herbakkersfestival, en we hebben ook al Helden in het Park. Het zou leuker zijn als Eeklo Beach wat vroeger viel. De muziek zou voor mij ook iets stiller mogen, en een deel overkapping is ook een idee. Maar voor de rest was het evenement absoluut top.”

Het stadsbestuur blikte eerder in onze krant al tevreden terug op het evenement, maar heeft oor naar de opmerkingen. “We gaan de evaluatie natuurlijk maken. Ook de timing wordt onder de loep genomen, mocht er volgend jaar een vervolg komen”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld).