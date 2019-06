Eeklonaar voor de rechter na verschillende feiten van agressie: “Hij trapte naar de politie en was ook nadien zeer weerspannig” JDG

24 juni 2019

12u35 2 Eeklo Een Eeklonaar riskeert 12 maanden cel en 800 boete voor ‘een hele waslijst aan beschuldigingen’. In totaal gaat het om een tiental feiten bij drie incidenten tussen november 2017 en maart 2018.

“Een hele waslijst aan beschuldigingen.” Samenvatten waarvoor de beklaagde maandag terecht stond, was ook voor de openbare aanklager een hele opgave. De Eeklonaar riskeert een celstraf en een fikse geldboete voor onder andere ongewapende weerspannigheid tegen de politie, opzettelijke slagen en verwondingen (één keer mét en één keer zonder arbeidsongeschiktheid ten gevolge) en twee overtredingen tegen de wapenwetgeving.

“De vrouw met wie hij samenwoonde, had in maart 2018 de politie gebeld omdat ze nog gerief wou afhalen in hun appartement”, aldus de openbare aanklager. “Daar werd ze bedreigd door de beklaagde. Hij vernietigde enkele spullen én reageerde agressief tegen de politie. Uiteindelijk werd hij gecontroleerd in de combi. Ook daar weigerde hij alle medewerking. Hij trapte naar de inspecteurs en was ook nadien zeer weerspannig.”

Daarnaast stond hij terecht voor twee incidenten van eind 2017. Zo sleepte het parket hem voor de rechter voor opzettelijk slagen en verwondingen: één keer tegenover zijn vrouw en één keer tegenover zijn zoon.

“Het gaat om een tiental feiten verspreid over drie incidenten”, reageerde zijn advocaat, die meteen open kaart speelde. “Wij bekennen alles. Ondertussen is mijn cliënt wel aan de beterhand: zo vonden de feiten plaats toen hij nog met z’n ex-vriendin samenwoonde. Sinds die relatie voorbij is, zijn er geen incidenten meer geweest.”