Eeklonaar Tom Dice (met The Starlings) genomineerd voor Zomerhit van Radio 2 Joeri Seymortier

22 juli 2019

10u18 3 Eeklo Eeklonaar Tom Dice is genomineerd om in augustus in de prijzen te vallen tijdens de Zomerhit van Radio 2.

Tom Dice vormt nu samen met zijn vriendin Kato de groep The Starlings. Voor de Zomerhit 2019 maakt de groep kans op twee trofeeën. “The Starlings is genomineerd in de categorie ‘Doorbraak’ en ‘Beste groep’”, zegt Tom Dice. “Wij zijn daar echt heel blij mee. Je kan stemmen via de website van Radio 2. We zouden het echt heel erg ‘de max’ vinden mocht je daar even de tijd voor nemen.”

Stemmen kan via https://radio2.be/artikels/stem-mee-voor-de-radio-2-zomerhit.