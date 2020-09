Eeklobus rijdt ook in september elke donderdag door stadscentrum Joeri Seymortier

09 september 2020

12u00 0 Eeklo Eeklo verlengt het project van de Eeklobus, en laat de gratis shuttle ook in september elke donderdagvoormiddag door de stad rijden.

Op zaterdag is de Eeklobus er niet meer, maar wel nog op de marktdag donderdag. “We willen zo als stad onze inwoners de kans geven om op marktdag langs te komen naar het centrum, en Eeklo te beleven”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “De Eeklobus rijdt telkens op donderdagvoormiddag, tussen 8 en 12 uur. De Eeklobus stopt op verschillende plaatsen. Je hoeft niet te reserveren, je moet gewoon aan de halte gaan staan. Indien je met een rolwagen komt dan moet je wel op voorhand reserveren. Dat kan telefonisch op het nummer 09 377 02 46 of via e-mail op zonneheem@eeklo.be. Het gebruik van de bus is gratis.”

De Eeklobus heeft op donderdag haltes aan Zonneheem, Sint-Jozef, het centrum Balgerhoeke, bushalte Delhaize, bushalte KBC Markt, Krugercentrum, Sportpark en Markt kant stadhuis. Alle info op www.eeklo.be/eeklobus .