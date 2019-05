Eeklo ziet tankstation voor auto’s op waterstof niet zitten: “Eerst realistische en haalbare projecten” Joeri Seymortier

10u24 0 Eeklo Eeklo wil zich (voorlopig) geen kandidaat stellen als proefstad voor een tankstation voor wagens die op waterstof rijden.

Het voorstel kwam opvallend van CD&V, maar Groen gaat in Eeklo op de rem staan. “Na de elektrische wagen, wordt de wagen op waterstof echt de toekomst”, zeggen Dirk Van de Velde en Filip Smet van CD&V. “Vandaag is er enkel in het Brusselse een tankstation waar wagens op waterstof kunnen tanken. Er moeten er een tiental in Vlaanderen komen. Wij vinden dat Eeklo zich hiervoor kandidaat moet stellen. Als stad moeten we zo het signaal geven dat we voortrekker zijn. Destijds waren we pioniers met de windmolens, nu moeten we dat ook zijn met auto’s op waterstof.”

Groen op rem

Een auto voltanken met waterstof gaat even snel als gewoon tanken. Je kan met zo’n wagen ook al 600 kilometer rijden. Nadeel: zo’n tankstation kost 2,5 miljoen euro. Iets wat Eeklo niet zelf zou moeten betalen, maar door een privé-partner kan gebeuren. “Rijden op waterstof is iets wat echt nog in een experimentele fase zit”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Er ligt nog veel werk op de plank om ons klimaat te verbeteren. Laat ons in Eeklo eerst voor haalbare en realistische projecten gaan. We hebben al windmolens, we werken aan een warmtenet, er komt een zonnegordel en er komen deeldaken voor zonne-energie. Zeg dus niet dat we als stad niet ambitieus zijn. Maar in het dossier van de waterstof gaan we op dit moment zelf geen initiatief nemen”, zegt de groene schepen nog.