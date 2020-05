Eeklo zamelt opnieuw Klein Gevaarlijk Afval (KGA) in Joeri Seymortier

11 mei 2020

Eeklo start deze week opnieuw de inzameling op van het Klein Gevaarlijk Afval, of KGA.

Het recyclagepark in Eeklo is al een tijdje open voor verschillende fracties. Alleen met asbest, textiel en batterijen kan je er nog niet terecht. Ook KGA kon niet. Dat is bijvoorbeeld verpakking van verf, oude olie of batterijen. “De inzameling van Klein Gevaarlijk Afval wordt ook terug opgestart, op de vooraf aangekondigde data, maar wel steeds op de parking van het Sportpark”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Er kan maximum 10 kilogram KGA per persoon per dag aangeboden worden.”

De inzamelingen staan gepland op woensdag 13 mei van 14 tot 18 uur, en op zaterdag 23 mei van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur.