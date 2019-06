Eeklo wipt over de kaap van 21.000 inwoners Joeri Seymortier

17 juni 2019

08u47 0 Eeklo Eeklo heeft de kaap van 21.000 inwoners gehaald. De nieuwe inwoners van de stad werden feestelijk ontvangen op het stadhuis.

Vorig jaar in juni telde Eeklo 20.967 inwoners. Dit jaar zijn dat er 21.161, of maar liefst 194 meer in een jaar tijd. Al die nieuwe inwoners werden uitgenodigd door de stad, en er gingen een zestigtal nieuwkomers in op de uitnodiging.

Eeklo mag met ruim 21.000 inwoners dan wel de hoofdstad van het Meetjesland zijn, de grootste gemeente is het zeker niet. Maldegem en Evergem hadden altijd al meer inwoners. Door de fusies zijn nu ook Aalter en Lievegem groter geworden dan Eeklo. De hoofdstad staat nu dus op de vijfde plaats qua inwonersaantal.