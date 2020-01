Eeklo wil vooruit, maar botst op limieten: “We missen een sterke man in Brussel!” Schepen Marc Windey (SMS) wil taart en geen kruimels Joeri Seymortier

03 januari 2020

12u54 3 Eeklo De nieuwe bestuursploeg van Eeklo wil vooruit, maar botst op financiële beperkingen. Schepen van Financiën Marc Windey (SMS) is openhartiger dan ooit, en zegt dat er voor een centrumstad als Eeklo dringend nood is aan meer ondersteuning van de hogere overheid. “Eeklo mist een sterke man in Brussel. We zitten niet aan het buffet als de taart aangesneden wordt”, klinkt het.

De nieuwe bestuursploeg van SMS, Open Vld en Groen in Eeklo had bij de start van de legislatuur torenhoge ambities, maar één jaar later beseft het stadsbestuur dat er noodgedwongen moet geselecteerd worden. “Als iedereen in het schepencollege begint te dromen, gaat het niet. We zullen de komende vijf jaar veel doen in Eeklo, maar we hebben zwaar moeten selecteren”, zegt schepen van Financiën Marc Windey. “We gaan toch 30 miljoen euro investeren, onder andere aan een veilige doortocht, een sfeervolle markt, de renovatie van het stadhuis, en de aanpak van kankerplekken zoals de Lilan en de oude rijkswachtkazerne. Maar een centrumstad als Eeklo heeft eigenlijk meer geld nodig, om echt vooruit te geraken. Het grote probleem is dat Eeklo geen sterke man heeft in Brussel. We zitten niet mee aan het buffet wanneer daar de taart aangesneden wordt. Eeklo krijgt de kruimels. Onze stad moet al jaren bedelen voor een Ring van –ocharme- 2,5 kilometer. Dat is toch niet meer normaal? Een man als Pieter De Crem kan in Brussel wel deuren open stampen, en dat zie je ook in Aalter. Daar krijgen ze een nieuw station, een brug over het kanaal en een nieuw afrittencomplex aan de E40. Ook in Oostende, Mechelen en Antwerpen zie je dat grote politieke namen veel meer subsidies kunnen binnenhalen.”

Schepen Windey heeft nog meer redenen waarom Eeklo het met minder geld moet doen. “We hebben de fusiebonus gemist”, zegt de financiënman van de stad. “De overheid gaf tot vorig jaar 500 euro schuldenvermindering per inwoner, voor gemeenten die vrijwillig in een fusie stapten. Met 21.000 inwoners had Eeklo dat meer dan tien miljoen euro kunnen opleveren. Met dat geld zouden we een pak meer investeringsruimte hebben. Helaas.”

Belasting niet verhogen

De personenbelasting verhogen wou Eeklo niet doen. De stad zit nochtans met een historiek waardoor één procent personenbelasting sowieso minder opbrengt dan in heel wat andere gemeenten. “Ook dat dragen wij als nieuw bestuur mee. Het gemiddeld inkomen in Eeklo ligt lager dan dat in Vlaanderen. Ook inwoners met een hoog inkomen, die dus meer belastingen betalen, zijn er in Eeklo minder dan gemiddeld in Vlaanderen. De vergrijzing in Eeklo is groter dan elders, we hebben meer mensen met een leefloon, en ook het aantal niet-Belgen ligt in Eeklo hoger dan in een gemiddelde Vlaamse gemeente. Eeklo heeft ook meer dan 800 sociale woningen. Allemaal factoren die het op financieel vlak niet gemakkelijker maken om onze stad te besturen”, zegt schepen Marc Windey nog.