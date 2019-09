Eeklo wil toeristen uit Gent en Brugge lokken: nieuwe brochure ‘Een dagje in Eeklo’ Joeri Seymortier

27 september 2019

10u44 0 Eeklo Eeklo wil meer toeristen lokken en pakt uit met de nieuwe brochure ‘Een dagje in Eeklo’.

De brochure moet verdeeld worden in toeristische kantoren en horecazaken. “Wij liggen als stad Eeklo centraal tussen de twee toeristische wereldsteden Gent en Brugge. Daar moeten we beter op inspelen”, zegt schepen van Toerisme Marc Windey (SMS). “Het culinaire, culturele, historische en sportieve aanbod van onze stad vind je voortaan terug in een nieuwe brochure. Van de Huysmanhoeve tot Het Leen, van het Belfort tot het Jeneverhuis, van de Jachthaven tot het Heldenpark: het wordt allemaal netjes beschreven in de brochure. De VVV leent zijn gidsen ook graag uit voor een informatieve wandeling. Het Maldegemse stoomcentrum biedt een unieke toeristische treinrit tussen Maldegem en Eeklo. Daarnaast biedt de Eeklose horeca een ruime variëteit aan spijs en drank: van hamburger tot frieten met stoverij, van Augustijn tot bubbels. Ideaal om op te laden na de fiets- of wandeltocht.”