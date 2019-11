Eeklo wil opnieuw ‘autoloze zondag’ Joeri Seymortier

22 november 2019

09u33 0 Eeklo Eeklo wil vanaf volgend jaar weer aanhaken aan de traditie van de autoloze zondag.

De autoloze zondag wordt elk jaar in september georganiseerd, in heel wat steden in Vlaanderen. Het is gemeenteraadslid Michel De Sutter (SMS) die het voorstel in Eeklo op tafel legt. “Als voortrekker voor een gezonde stad, lijkt het mij logisch dat Eeklo opnieuw zou deelnemen aan de autoloze zondagen”, zegt De Sutter. “De stadslucht en onze bevolking kunnen één dag zonder vervuiling best wel gebruiken. Zo’n dag is ook een goede oefening voor iedereen die het gebruik van de wagen vanzelfsprekend vindt.”

Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) is voorstander van het idee. “De Open Stratendag in Eeklo was destijds een succes”, zegt schepen De Waele. “De autoloze zondag is in Eeklo wat vergeten geraakt, omdat er in september al heel veel georganiseerd wordt in onze stad. Maar ik wil het voorstel voor 2020 zeker met het schepencollege bekijken. Het lijkt me een goed idee om een deel van onze stad in september volgend jaar één zondag verkeersluw te maken.”