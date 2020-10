Eeklo wil ook mensen in kansarmoede warm maken voor groene energie: “Ook zij kunnen 200 euro per jaar besparen” Joeri Seymortier

06 oktober 2020

12u18 4 Eeklo Eeklo sluit aan bij een Europees project om mensen in kansarmoede warm te maken om in te stappen in een systeem van groene energie.

Eeklo wil ook die groep mensen laten meegenieten van de lokale en groene elektriciteit die door de windturbines in Eeklo worden opgewerkt. “Door windenergie aan kostprijs af te nemen, kunnen ze de winst gebruiken voor schuldenafbouw en voor het verwerven van een eigen coöperatief aandeel”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Volgens ons kan dit zelfs oplopen tot een jaarlijkse besparing van maar liefst 200 euro. Geld dat op dit moment ook vaak gewoon wordt bijgepast door het OCMW via een energiepremie. Iedereen wint dus in dit verhaal. Naast de directe financiële winst voor mensen in armoede is dit project belangrijk omdat het een anders moeilijk te bereiken groep mensen in onze samenleving ook betrekt in het klimaatverhaal. Als we onze doelstellingen willen halen, zullen we iedereen mee moeten krijgen.”

Wanneer het project goedgekeurd wordt, zal de stad Eeklo een projectmedewerker aanwerven die voltijds op dit thema zal werken.