Eeklo wil iedereen warm maken voor Tournée Minérale: al 49 deelnemers

01 februari 2020

10u40 0 Eeklo Eeklo roept zoveel mogelijk inwoners op om deze maand deel te nemen aan Tournée Minérale. Groep Eeklo telt nu al 49 leden.

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) en een pak ambtenaren van de stad beloven om de hele maand februari geen druppel alcohol te drinken. Bedoeling is dat zoveel mogelijk Eeklonaren hun voorbeeld gaan volgen. “Wij roepen als stadsbestuur iedereen van Eeklo op om mee te doen aan deze actie”, zegt burgemeester Luc Vandevelde. “Tot nu toe hebben er zich 49 personen aangesloten bij de ‘Groep Eeklo’. Daar kunnen nog mensen bij. Alcohol drinken is heel normaal geworden, maar alcohol is helemaal geen onschuldig product. Met Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Door de actie sta je ook even stil bij je alcoholgewoontes.”

Inschrijven: www.eeklo.be/tourneeminerale.

