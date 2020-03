Eeklo wil Het Leen weer open, maar provincie weigert Joeri Seymortier

29 maart 2020

11u55 0 Eeklo De stad Eeklo wil het provinciaal domein Het Leen weer open, maar de provincie Oost-Vlaanderen houdt vast aan de sluiting.

We moeten allemaal ‘in ons kot’ blijven, maar een gezonde wandeling wordt wel aangeraden. In Eeklo kan dat niet in Het Leen, want het hek is daar gesloten. Op sociale media is er heel wat verontwaardiging over de sluiting van het wandelbos.

“De stad Eeklo heeft gevraagd aan de provincie om Het Leen open te doen, maar de provincie weigert”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Een openstelling van Het Leen zou volgens de deputatie te veel volk lokken uit de omgeving. Wij hadden als stad nochtans voorgesteld de parking af te sluiten, een parkeerverbod in te voeren in de omgeving van de ingang, en controle te doen. Maar Het Leen blijft dicht.”